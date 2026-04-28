Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Mundial 2026
Fútbol
Guerra
Donald Trump
Israel
Estados Unidos
Pablo Echarri
Cristina Kirchner
Universidades Nacionales
Ley de financiamiento universitario
$LIBRA
Javier Milei
Reforma laboral
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Taller en la Feria del Libro
El encanto de una biblioteca, en el stand del Grupo Octubre
28 de abril de 2026 - 22:44
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Las bibliotecarias María Cecilia Corda y Adriana Avanzini compartieron su experiencia con los visitantes.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Aumenta la VTV un 28%
Una pasión que vuelve a los kioscos
Álbum del Mundial 2026: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta llenarlo
Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición
Dos años consecutivos en baja
Filmar la memoria
Por
Juanjo Lakonich
Exclusivo para
Convocan a la marcha Federal del próximo 12 de mayo
Las universidades le contestan al gobierno: “No nos dan respuesta y aparecen en Twitter”
Nuevo disco del baterista Beatle
“Long Long Road”, el Ringo Starr de la gente
Por
Cristian Vitale
La economía de Milei
Especialista en crecimiento sin pymes
Por
Diego Achilli
El sudafricano dice que OpenIA no tenía fines de lucro y que resultó ser falso
Sam Altman y Elon Musk pugnan en un juicio
El País
"Difundir" la meme coin de Milei le salió caro
“Vendepatria”: abucheos y silbidos al CEO de una fintech que respaldó la criptoestafa $LIBRA
En la Reserva Natural Militar de la Calera
Córdoba: se inicia una nueva búsqueda de restos en La Perla
Otro fallo judicial favorece al Gobierno
Reforma laboral: nuevo revés para la CGT
Juicio Mansión Seré IV
Lesa humanidad: La justicia condenó a 25 años de prisión a cuatro genocidas
Economía
Aumenta la VTV un 28%
Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición
Dos años consecutivos en baja
El presidente califica de "mentirosos" a los especialistas críticos
El país de Javier Milei versus la Argentina real
Por
Mara Pedrazzoli
Las consultoras aseguran que podría ser hasta de 2,9 por ciento
La inflación de abril, más alta de lo esperado
Sociedad
Quinta jornada del juicio por la muerte de Maradona
Declararon Verónica Ojeda, Rita Maradona y un perito policial
Para la policía, se suicidó en la comisaría
Un joven falleció luego de ser detenido en Córdoba
Este jueves 30 de abril
Cómo será el paro del Servicio Meteorológico Nacional
Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo
Google trabajará para el Pentágono
Deportes
Una pasión que vuelve a los kioscos
Álbum del Mundial 2026: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta llenarlo
París Saint Germain y Bayern Múnich protagonizaron un partido memorable
La Champions League, o el fútbol en estado de gracia
Por
Daniel Guiñazú
Militantes de Derechos Humanos le entregarán una carta a la AFA
Se pide el boicot a Israel y a los Estados Unidos para el Mundial
Por
Gustavo Veiga
Por la Sudamericana, Racing visita a Caracas y Riestra será local ante Montevideo CT
Copa Libertadores: Platense y Estudiantes juegan de locales