Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de abril

En las efemérides del 29 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Daniel Day-Lewis nació el 29 de abril de 1957. (JASON MERRITT/Getty Images via AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de abril

Mangione recordó que Nación recortó el 80% de fondos a Salud

En lo que va del año la provincia intervino en 14 casos de padres antivacunas

Una iniciativa impulsa volver a la práctica ancestral del chaku para usar la lana

Diputados dio media sanción a una ley de aprovechamiento de la vicuña

Por Elena Corvalan
Universidades en crisis y disputa política en Salta

UNSa: el exrector contraataca y judicializa el conflicto en medio del ajuste universitario

Exclusivo para

Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo

Google trabajará para el Pentágono

"El problema 1" va los martes en el Teatro Picadero

Teo López Puccio: “Para los matemáticos la belleza es un norte muy importante”

Por Laura Gomez
El sudafricano dice que OpenIA no tenía fines de lucro y que resultó ser falso

Sam Altman y Elon Musk pugnan en un juicio

Una nueva decisión anticientífica del presidente republicano

Motosierra de exportación: Trump despidió a todos los asesores del Consejo Nacional de Ciencias

Por Pablo Esteban

El País

Tras postularse a la Fiscalía de la Cámara Federal

Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

Juicio Mansión Seré IV

Lesa humanidad: La justicia condenó a 25 años de prisión a cuatro genocidas

"Es una tomada de pelo"

El gasto irrisorio en los hoteles de Miami y Nueva York que admite oficialmente la Rosada

Por Matías Ferrari
Contra el apriete de Capital Humano

La UBA realizará un paro total de 24 horas

Economía

Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición

Dos años consecutivos en baja

Las consultoras aseguran que podría ser hasta de 2,9 por ciento

La inflación, más de la esperada

TarifasenCABA

Aumenta la VTV un 28%

El presidente califica de "mentirosos" a los especialistas críticos

El país de Javier Milei versus la Argentina real

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de abril

Para la policía, se suicidó en la comisaría

Un joven falleció luego de ser detenido en Córdoba

Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo

Google trabajará para el Pentágono

El sudafricano dice que OpenIA no tenía fines de lucro y que resultó ser falso

Sam Altman y Elon Musk pugnan en un juicio

Deportes

Rosario Central goleó a la Unversidad Central de Venezuela en Caracas

Di María convirtió su primer gol en la Copa Libertadores

Cruzeiro le ganó por el Grupo D de la Copa Libertadores

Boca perdió en Brasil y se terminó el invicto

París Saint Germain y Bayern Múnich protagonizaron un partido memorable

La Champions League, o el fútbol en estado de gracia

Por Daniel Guiñazú
Por la Sudamericana, Racing visita a Caracas y Riestra será local ante Montevideo CT

Copa Libertadores: Platense y Estudiantes juegan de locales