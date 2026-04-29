Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

"Tengo derecho a defenderme" dijo en la Expo EFI

Milei, obsesionado con los “kukas” y los periodistas: “No voy a aceptar sus psicopateadas”

Tras respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, el presidente volvió a defender los supuestos logros de su gestión y alabó a Luis Caputo por venir del mundo de las mesas de dinero.

Milei mantiene su obsesión contra el kirchnerismo y la prensa. (Prensa -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Vuelve de Venezuela con un nuevo problema

Racing no pudo con Caracas y se complicó en la Copa Sudamericana

"Es una tomada de pelo"

El gasto irrisorio en los hoteles de Miami y Nueva York que admite oficialmente la Rosada

Por Matías Ferrari
La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril

Pésimo trimestre de la industria

"Tengo derecho a defenderme" dijo en la Expo EFI

Milei, obsesionado con los “kukas” y los periodistas: “No voy a aceptar sus psicopateadas”

Exclusivo para

Tras la peor matanza en ese país de los últimos años

OpenIA fue demandada por un tiroteo en Canadá

Es una ciudad permisiva en la portación de armas

El atacante de Trump compró sus armas en Los Ángeles

Adorni negó su renuncia

Pochoclos y therians en el recinto: las perlitas de una sesión caliente en Diputados

En su exposición en el Congreso

Las excusas de Adorni por sus viajes al exterior: “Quieren asemejar mi vida privada con actos de gobierno”

El País

"Es una tomada de pelo"

El gasto irrisorio en los hoteles de Miami y Nueva York que admite oficialmente la Rosada

Por Matías Ferrari
"Tengo derecho a defenderme" dijo en la Expo EFI

Milei, obsesionado con los “kukas” y los periodistas: “No voy a aceptar sus psicopateadas”

Nueva jornada contra el ajuste

Cómo será la marcha de la CGT de este jueves

El camarista Hornos votó en disidencia

Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Economía

La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril

Pésimo trimestre de la industria

Reconoció que cayó el empleo registrado y negó la pobreza y la inflación

Milei y “el ajuste más grande de la humanidad”

Retroceso de u$s 667 millones, pero sin presión cambiaria

Fuerte baja de reservas en dólares

"La Patria no se vende"

Quién es Ariel Sbdar, el empresario abucheado por estudiantes en el Movistar Arena

Sociedad

Hay 84 detenidos en todo el mundo

CABA organizó un operativo internacional contra el abuso infantil

La Justicia descartó que se tratara de un caso de legítima defensa

Otro policía que mata de civil

Por Santiago Brunetto
Tras la peor matanza en ese país de los últimos años

OpenIA fue demandada por un tiroteo en Canadá

Prefectura busca al otro hombre desaparecido

Hallaron el cuerpo de uno de los pescadores perdidos en el Río de la Plata

Deportes

Vuelve de Venezuela con un nuevo problema

Racing no pudo con Caracas y se complicó en la Copa Sudamericana

Igualdad 1-1 en la semifinal de ida disputada en el Metropolitano de Madrid.

Champions League: dos penales y un empate entre Atlético de Madrid y Arsenal

El platense aparecerá por primera vez como líder del pelotón nacional

Cambio en la cima del tenis argentino: Tomás Etcheverry será el nuevo número uno

Por Pablo Amalfitano
Guió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010

La tercera aventura mundialista de Bielsa

Por Malva Marani