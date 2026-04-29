Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Adorni mantuvo la estrategia de la victimización y evitó responder sobre su patrimonio
-1min
Adorni mantuvo la estrategia de la victimización y evitó responder sobre su patrimonio
-1min
Adorni mantuvo la estrategia de la victimización y evitó responder sobre su patrimonio
-1min
Adorni mantuvo la estrategia de la victimización y evitó responder sobre su patrimonio
-1min
Adorni mantuvo la estrategia de la victimización y evitó responder sobre su patrimonio
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
"Tengo derecho a defenderme" dijo en la Expo EFI
Milei, obsesionado con los “kukas” y los periodistas: “No voy a aceptar sus psicopateadas”
Tras respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, el presidente volvió a defender los supuestos logros de su gestión y alabó a Luis Caputo por venir del mundo de las mesas de dinero.
29 de abril de 2026 - 23:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Milei mantiene su obsesión contra el kirchnerismo y la prensa.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Javier Milei
Manuel Adorni
Luis Caputo
Federico Sturzenegger
Últimas Noticias
Vuelve de Venezuela con un nuevo problema
Racing no pudo con Caracas y se complicó en la Copa Sudamericana
"Es una tomada de pelo"
El gasto irrisorio en los hoteles de Miami y Nueva York que admite oficialmente la Rosada
Por
Matías Ferrari
La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril
Pésimo trimestre de la industria
"Tengo derecho a defenderme" dijo en la Expo EFI
Milei, obsesionado con los “kukas” y los periodistas: “No voy a aceptar sus psicopateadas”
Exclusivo para
Tras la peor matanza en ese país de los últimos años
OpenIA fue demandada por un tiroteo en Canadá
Es una ciudad permisiva en la portación de armas
El atacante de Trump compró sus armas en Los Ángeles
Adorni negó su renuncia
Pochoclos y therians en el recinto: las perlitas de una sesión caliente en Diputados
En su exposición en el Congreso
Las excusas de Adorni por sus viajes al exterior: “Quieren asemejar mi vida privada con actos de gobierno”
El País
"Es una tomada de pelo"
El gasto irrisorio en los hoteles de Miami y Nueva York que admite oficialmente la Rosada
Por
Matías Ferrari
"Tengo derecho a defenderme" dijo en la Expo EFI
Milei, obsesionado con los “kukas” y los periodistas: “No voy a aceptar sus psicopateadas”
Nueva jornada contra el ajuste
Cómo será la marcha de la CGT de este jueves
El camarista Hornos votó en disidencia
Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Economía
La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril
Pésimo trimestre de la industria
Reconoció que cayó el empleo registrado y negó la pobreza y la inflación
Milei y “el ajuste más grande de la humanidad”
Retroceso de u$s 667 millones, pero sin presión cambiaria
Fuerte baja de reservas en dólares
"La Patria no se vende"
Quién es Ariel Sbdar, el empresario abucheado por estudiantes en el Movistar Arena
Sociedad
Hay 84 detenidos en todo el mundo
CABA organizó un operativo internacional contra el abuso infantil
La Justicia descartó que se tratara de un caso de legítima defensa
Otro policía que mata de civil
Por
Santiago Brunetto
Tras la peor matanza en ese país de los últimos años
OpenIA fue demandada por un tiroteo en Canadá
Prefectura busca al otro hombre desaparecido
Hallaron el cuerpo de uno de los pescadores perdidos en el Río de la Plata
Deportes
Vuelve de Venezuela con un nuevo problema
Racing no pudo con Caracas y se complicó en la Copa Sudamericana
Igualdad 1-1 en la semifinal de ida disputada en el Metropolitano de Madrid.
Champions League: dos penales y un empate entre Atlético de Madrid y Arsenal
El platense aparecerá por primera vez como líder del pelotón nacional
Cambio en la cima del tenis argentino: Tomás Etcheverry será el nuevo número uno
Por
Pablo Amalfitano
Guió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010
La tercera aventura mundialista de Bielsa
Por
Malva Marani