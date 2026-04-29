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El delantero fue la mayor atracción del Santos ante San Lorenzo
Neymar pasó por el Bajo Flores y mostró algo de su jerarquía
El partido no ofreció demasiado para el espectáculo, y el empate dejó mejor posicionado al conjunto de Gustavo Alvarez. Los goles fueron convertidos por Cuello y Gabriel Barboza.
Por
Lucas Gatti
29 de abril de 2026 - 0:48
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San Lorenzo y Santos igualaron en un gol.
(JULIO MARTIN MANCINI)
Temas en esta nota:
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