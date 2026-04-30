Todo el año es Navidad

Todo el año es navidad, documental dirigido por Néstor Frenkel, no es una película más sobre Navidad. Hay muchas, demasiadas quizás. Ésta es sobre la construcción de la ficción, sobre los protagonistas de la farsa, sobre los explotados del sistema, sobre los mercenarios de la actuación. Es una película sobre seres angelicales (A las 22.30, en El Cairo Cine Público.)

(Imagen Web)