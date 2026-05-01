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Cultura

El libro está compuesto por 200 ilustraciones y escritos

Rep presentó “Charly absoluto” junto a Fito Páez en la Feria del Libro

“Siempre estuvo en la banda de sonido de mi oreja, de mi oído no absoluto”, dijo el dibujante e historietista sobre García. “Es un artista de artista”, definió el rosarino.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
20260501 Rep, presentacion libro Charly Garcia. Fito Paez. Foto: Leandro Teysseire
"Charly es insoslayable en nuestras vidas", sostuvo Rep en la presentación. (Leandro Teysseire)

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