Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se enfrentan por 16avos de final del Mundial 2026. ELVIS BARUKCIC PATRICK T. FALLON. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Lo obligan a desistir de una demanda

El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada

Fast Food

Sudamérica-Europa: goleada, derrota y empate

Por Juan José Panno
Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Exclusivo para

El semestre acumula una merma del 9,9%

Los autos siguen por debajo de 2025

Los enviados estadounidenses llegaron a Doha

Irán desmintió a Trump y negó conversaciones directas con EE.UU. en Qatar

Audiencia clave en Corrientes

Declararon los padres de Loan Peña y pidieron respuestas por su hijo

La declaración de su exsecretaria

La Justicia sospecha que Adorni usó a funcionarios de su equipo para ocultar gastos personales

El País

Geopolítica y antiderechos

La trama ultraconservadora detrás del ataque a la CIDH

Por Luciana Bertoia
Revés judicial para Javier Milei

Anularon el DNU que transfería a Migraciones el trámite de la ciudadanía argentina

Por Irina Hauser
El Gobierno dio otro paso en la destrucción del sistema científico

Un centenar de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y un golpe a la soberanía

Por Celeste del Bianco
La declaración de su exsecretaria

La Justicia sospecha que Adorni usó a funcionarios de su equipo para ocultar gastos personales

Economía

Más golpes al bolsillo

El Gobierno congela el descuento de la SUBE para la tarifa social

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026

"Jefes", el libro que desnuda el poder de la elite empresaria local

Leandro Renou: “La burguesía es parte del problema de la Argentina”

Por Karina Micheletto
El semestre acumula una merma del 9,9%

Los autos siguen por debajo de 2025

Sociedad

Lo obligan a desistir de una demanda

El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada

La Justicia activó una alerta internacional

Escándalo en Entre Ríos: el dueño de un prostíbulo se fugó tras escuchar la sentencia a prisión por Zoom

Una nueva función para proteger la privacidad

WhatsApp ya lanzó los nombres de usuario: cómo reservar uno y para qué sirven

Hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

Alerta amarillo por frío extremo en el AMBA y casi todo el país

Deportes

Fast Food

Sudamérica-Europa: goleada, derrota y empate

Por Juan José Panno
Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina hoy, dónde verlo y posibles formaciones

El día que el astro del fútbol anticipó el show de la FIFA

La predicción de Maradona sobre el Mundial 2026: “No me gusta...”