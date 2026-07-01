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Hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

Alerta amarillo por frío extremo en el AMBA y casi todo el país

Una masa de aire de origen antártico desplomó el termómetro en el AMBA, centro y sur del territorio nacional.

Gran parte del país bajo alerta amarilla por frío extremo GUADALUPE LOMBARDO

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