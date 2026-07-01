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Siguen los 16avos de final
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
01 de julio de 2026 - 11:30
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Inglaterra vs. Congo se enfrentan por 16avos de final del Mundial 2026.
MAURO PIMENTEL. AFP
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Mundial 2026
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