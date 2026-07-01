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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de julio
En las efemérides del 1º de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
01 de julio de 2026 - 07:04
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Marlon Brando muiró el 1 de julio de 2004.
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