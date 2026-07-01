Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Siguen los 16avos de final
Mundial 2026: A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal hoy, dónde verlo y posibles formaciones
01 de julio de 2026 - 12:08
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Bélgica y Senegal se enfrentan por 16avos de final del Mundial 2026.
ABDEL MAJID BZIOUAT NICOLAS TUCAT. AFP
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Últimas Noticias
Según datos del organismo estatal Agencia ProCórdoba
En los últimos 25 años, Córdoba multiplicó por 4 sus exportaciones
La agenda de la Scaloneta
Asado, viaje y la expectativa de un regalo: así se prepara la Selección en la previa ante Cabo Verde
Los detalles del plan del peronismo y el kirchnerismo
Cristina candidata: ¿el Congreso puede revertir la condena de la expresidenta?
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Exclusivo para
El semestre acumula una merma del 9,9%
Los autos siguen por debajo de 2025
Los enviados estadounidenses llegaron a Doha
Irán desmintió a Trump y negó conversaciones directas con EE.UU. en Qatar
Audiencia clave en Corrientes
Declararon los padres de Loan Peña y pidieron respuestas por su hijo
Críticas por el manejo de la deuda externa durante el macrismo
Con el gabinete lleno de PRO, Milei contratacó a Macri
Por
Werner Pertot
El País
Geopolítica y antiderechos
La trama ultraconservadora detrás del ataque a la CIDH
Por
Luciana Bertoia
Revés judicial para Javier Milei
Anularon el DNU que transfería a Migraciones el trámite de la ciudadanía argentina
Por
Irina Hauser
El Gobierno dio otro paso en la destrucción del sistema científico
Un centenar de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y un golpe a la soberanía
Por
Celeste del Bianco
Críticas por el manejo de la deuda externa durante el macrismo
Con el gabinete lleno de PRO, Milei contratacó a Macri
Por
Werner Pertot
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
"Jefes", el libro que desnuda el poder de la elite empresaria local
Leandro Renou: “La burguesía es parte del problema de la Argentina”
Por
Karina Micheletto
El semestre acumula una merma del 9,9%
Los autos siguen por debajo de 2025
Junio, el mes de repunte de la divisa. Aprobación formal a los créditos de garantía del Banco Mundial y el BID
El dólar cerró a más de $1500
Sociedad
Hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
Alerta amarillo por frío extremo en el AMBA y casi todo el país
La conductora volvió al aire y habló de la muerte de su hermana
“Ella y yo sabíamos lo que nos unía”: el emotivo adiós de Federica a Ernestina Pais en 1111
Frío en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de julio
Deportes
La agenda de la Scaloneta
Asado, viaje y la expectativa de un regalo: así se prepara la Selección en la previa ante Cabo Verde
Siguen los 16avos de final
Mundial 2026: A qué hora juegan Bélgica vs. Senegal hoy, dónde verlo y posibles formaciones
Siguen los 16avos de final
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
Por los 16avos de final
México derrotó 2-0 a Ecuador por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto