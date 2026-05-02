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Leonardo Nardini recibió en su municipio a Sergio Uñac
“La gente está pidiendo propuestas”
El intendente de Malvinas Argentinas sintoniza con el senador sanjuanino que ya pronunció su intención de competir por ser el candidato peronista a la presidencia. La agenda en construcción.
Por
Andres Miquel
02 de mayo de 2026 - 23:57
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Nardini y Uñac se reunieron esta semana en Malvinas Argentinas.
(Prensa -)
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