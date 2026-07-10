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Brasil

Nueva especie identificada

Científicos de Brasil descubrieron un reptil fósil de hace 240 millones de años

La especie, denominada “Silescelida acristata”, vivió durante el Triásico Medio. Imagen Web

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