Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

El fuego se inició en el noveno piso

Evacuaron a 100 personas de un hotel del microcentro porteño por un incendio

Incendio en el hotel Luxor. (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El fuego se inició en el noveno piso

Evacuaron a 100 personas de un hotel del microcentro porteño por un incendio

A qué hora es la carrera y cómo verla

Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1: se adelantó el horario por condiciones climáticas

Teherán envió una propuesta a Washington

Irán desafía a Trump: “debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo”

Un sector del peronismo lanzó el Movimiento Federal en Rosario

La renovación del peronismo

Exclusivo para

Hay una mejora en la competitividad de DeepSeek, que desarrolla China

El modelo de negocios de la IA

Por Federico Kucher
Entrevista a Ha-Joon Chang, autor del libro "Patear la escalera"

“Ningún país en la historia del capitalismo se enriqueció con un Estado mínimo”

Por Javier Lewkowicz

“El pozo”, un thriller sugerente de Hye-Young Pyun

Por Mariana Enriquez
Trump dijo que va a "tomar el control" de la isla tras terminar con su operación en Irán

Díaz Canel pidió apoyo internacional ante las nuevas amenazas de EE.UU. contra Cuba

El País

Una persecución política ejecutada con aprietes judiciales

Causa Cuadernos: Veintisiete imputados relataron las coacciones sufridas para involucrar a Cristina Kirchner

Por Irina Hauser
Se presentó la muestra en la ex ESMA

A 50 años del Golpe, las 50 tapas de Página/12

En las provincias no cayeron bien las palabras del jefe de Gabinete

El informe de Adorni no convenció ni a los gobernadores amigos

Por Analía Argento
Consumos en discotecas, peluquerías, servicios de playa y free shops

Denunciarán a Reidel, Caputo y Adorni por las insólitas compras en Nucleoeléctrica

Por Eva Moreira

Economía

Impericia oficial para garantizar el GNL importado

Si falta gas, ya hay responsables

Por Raúl Dellatorre
La crisis política se suma a las tensiones económicas y hay niveles inéditos de desconfianza en el Gobierno

El “riesgo Milei” invade los mercados

Por Leandro Renou

Peleados con la realidad

Por Hernán Letcher
Impericia oficial para garantizar el GNL importado

Si falta gas, ya hay responsables

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

El fuego se inició en el noveno piso

Evacuaron a 100 personas de un hotel del microcentro porteño por un incendio

Día fresco en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de mayo

Un dispositivo hogareño que conversa con quienes viven solos

Una IA acompañante para adultos mayores solitarios

Deportes

A qué hora es la carrera y cómo verla

Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1: se adelantó el horario por condiciones climáticas

Se larga a las 14

Fórmula 1: cambió el horario del Gran Premio de Miami por condiciones climáticas

El Tatengue igualó 1-1 con Talleres y depende de Defensa para clasificarse

Torneo Apertura: Unión lo empató pero quedó con la calculadora en la mano

El conjunto catalán se impuso 2-1 a Osasuna

Liga de España: Barcelona quedó a un paso del título