Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Donald Trump
Estados Unidos
Cuba
Irán
Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo
Javier Milei
Mauricio Macri
CGT
Manuel Adorni
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Salta|12
La impotencia del decir
Lo indecible de la política actual
Las palabras han perdido sus efectos y eficacia, y, los análisis políticos comienzan a girar en torno de las mismas conjeturas que se vuelven inocuas y repetitivas y reverberan en las mismas interpretaciones, sin consecuencias, sostiene el autor.
Por
Antonio Ramón Gutiérrez*
03 de mayo de 2026 - 3:33
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
Se proyecta hoy el documental de la legendaria banda de rock
Divididos llega a Salta con su film
Por
Facundo Sinatra Soukoyan
Más de diez jóvenes fueron víctimas de imágenes falsas creadas con IA
Estudiantes de la UNSA denuncian violencia digital
La impotencia del decir
Lo indecible de la política actual
Por
Antonio Ramón Gutiérrez*
En Rosario cerraron 9 hoteles en pandemia y 5 nunca reabrieron
Una recuperación que es lenta pero sostenida
Por
Ignacio Cagliero
Exclusivo para
El Gobierno propicia tres salidas
Avanza una reconfiguración de la Cámara Federal porteña
Por
Luciana Bertoia
Trump dijo que va a "tomar el control" de la isla tras terminar con su operación en Irán
Díaz Canel pidió apoyo internacional ante las nuevas amenazas de EE.UU. contra Cuba
Después de la filtración del Pentágono
Malvinas: el Reino Unido aseguró que se mantiene en “alerta máxima”
Por el aumento del precio de combustible
Cerró Spirit Airlines, una de las primeras aerolíneas low cost de Estados Unidos
El País
CONDENA
Se presentó la muestra en la ex ESMA
A 50 años del Golpe, las 50 tapas de Página/12
En las provincias no cayeron bien las palabras del jefe de Gabinete
El informe de Adorni no convenció ni a los gobernadores amigos
Por
Analía Argento
Consumos en discotecas, peluquerías, servicios de playa y free shops
Denunciarán a Reidel, Caputo y Adorni por las insólitas compras en Nucleoeléctrica
Por
Eva Moreira
Economía
La crisis política se suma a las tensiones económicas y hay niveles inéditos de desconfianza en el Gobierno
El “riesgo Milei” invade los mercados
Por
Leandro Renou
Peleados con la realidad
Por
Hernán Letcher
Impericia oficial para garantizar el GNL importado
Si falta gas, ya hay responsables
Por
Raúl Dellatorre
Bancos, tarjetas de crédito y billeteras aceptan quitas de deuda de hasta el 70 por ciento con tal de rescatar algo
Desesperados por cobrar
Por
David Cufré
Sociedad
Un dispositivo hogareño que conversa con quienes viven solos
Una IA acompañante para adultos mayores solitarios
En el Movistar Arena los estudiantes abuchearon a los tecno bros y se abrió el debate
“La educación no es una fábrica de emprendedores”
Por
Santiago Brunetto
Los influencers financieros exploran el nicho de la consejería sentimental
Sinsabores de un criptobro enamorado
Por
Dolores Curia
Los Países Bajos mantuvo el caso bajo el absoluto hermetismo
Las hijas de la reina Máxima Zorreguieta fueron víctimas de un intento de atentado: el acusado será juzgado en La Haya
Deportes
El Tatengue igualó 1-1 con Talleres y depende de Defensa para clasificarse
Torneo Apertura: Unión lo empató pero quedó con la calculadora en la mano
El campeón del mundo conquistó la Sprint en Miami
Lando ganó, a Franco lo tocaron
Por
Malva Marani
Vibrante encuentro disputado en el Bajo Flores por la fecha 9
Torneo Apertura: Independiente le ganó un partidazo a San Lorenzo
El conjunto catalán se impuso 2-1 a Osasuna
Liga de España: Barcelona quedó a un paso del título