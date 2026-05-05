Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

La nena fue trasladada al Hospital de Niños Zona Norte con signos de violencia sexual

Investigan el abuso sexual hacia una niña de 12 años

Hospital de niños Hospital de niños zona norte Rosario (Archivo -)

Últimas Noticias

Zdero despidió al funcionario que hizo público el caso

Cayó una falsa médica de Chaco, con al menos 10 muertos en sus espaldas

Por Adolfo Ruiz
Brasil

Los partidos políticos están destinando menos recursos y retrasando la financiación para las mujeres negras

Por Giovanne Ramos
Tarde cálida

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 5 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de mayo

Exclusivo para

Lo anunció el Tribunal

La Causa Cuadernos se transmitirá completa

Propuesta de reforma tributaria del Foro Economía y Trabajo

“Cambiar un sistema impositivo injusto”

Cuáles son los cambios

El Gobierno modificó el régimen de tenencia y portación de armas

Acusado por triple femicidio

Pequeño J ya fue traído al país y se encuentra detenido

El País

Zdero despidió al funcionario que hizo público el caso

Cayó una falsa médica de Chaco, con al menos 10 muertos en sus espaldas

Por Adolfo Ruiz
Descontento generalizado en el gabinete

Adorni está en una cuerda cada vez más floja

Lo anunció el Tribunal

La Causa Cuadernos se transmitirá completa

Imágenes exclusivas

Una deslomada en Madrid: las fotos que confirman el viaje de Bettina Angeletti con “las amigas del cole”

Economía

El reconocido streamer cruzó al dueño de Mercado Libre

Coscu contra el empresario

Propuesta de reforma tributaria del Foro Economía y Trabajo

“Cambiar un sistema impositivo injusto”

Se burló de una jubilada a la que no le alcanza para vivir, pero cobra en subsidios el equivalente a 230 mil jubilaciones

Galperín y la era de los empresarios crueles

Por Leandro Renou
En abril, encadenó 9 meses consecutivos de retroceso

La recaudación sigue en rojo

Sociedad

Tarde cálida

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 5 de mayo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de mayo

"Producen daños en la salud"

Rechazo a la autorización para la venta de vapeadores

Cuáles son los cambios

El Gobierno modificó el régimen de tenencia y portación de armas

Deportes

Torneo Apertura: ahora empieza otra música

Por Daniel Guiñazú
La afirmación de su mítico coach Ion Tiriac recordó por qué "el Fiat les ganaba a las Ferraris"

Sentencia histórica: “Vilas es el tenista más grande de todos los tiempos”

Por Pablo Amalfitano
Etcheverry y Fran Cerúndolo tienen libre la primera ronda

Masters 1000 de Roma: diez argentinos copan el Coliseo

El boleto a octavos de final será para Unión y habrá River-San Lorenzo

Defensa no pudo con Gimnasia y se despidió del Torneo Apertura