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Los brasileños quedaron primeros de la zona F de la Sudamericana

Gremio no tuvo piedad con Riestra y lo goleó en el Bajo Flores

Los tantos del visitante fueron de Carlos Vinicius, el danés Martin Braithwaite y el belga Francis Amuzu.

FOTO JULIO MARTIN MANCINI copa sudamericana 2026 deportivo riestra gremio
Los brasileños festejaron en la cancha de San Lorenzo. (JULIO MARTIN MANCINI)

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