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Buenos Aires|12

En medio de la emergencia social y alimentaria en el Gran Buenos Aires

Preocupada por la aceleracion de la crisis, la Conferencia Episcopal Argentina se reunió con intendentes del conurbano

Jefes comunales y funcionarios provinciales señalan que la situación se profundizó en los últimos 60 días. El Iglesia suma gestos de advertencias al gobierno de Milei.

Por César Pucheta
presidente de la Conferencia Espiscopal Argentina, Marcelo Colombo, con intendentes del conurbano
El presidente de la Conferencia Espiscopal Argentina, Marcelo Colombo, recibió a intendentes del conurbano. (prensa episcopado)

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