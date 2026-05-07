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Salta|12

La defensa denuncia irregularidades y posibles influencias políticas en las causas

Ahora imputarán por desobediencia judicial al periodista de Metán liberado anteayer

El periodista Sergio Marques, recientemente liberado tras tres semanas de detención imputado por amenazas al intendente José María Issa, enfrenta una nueva acusación penal.

Poder Judicial de Metán Poder Judicial de Metán (gentile)

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