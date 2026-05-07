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Con Benicio Mutti Spinetta
“Emi”: el peso de la identidad
El tercer largometraje de Ezequiel Erríquez Mena se enmarca en el subgénero dramático de “conflictos familiares”, con una carga emotiva bien contenida desde la interpretación.
Por
Juan Pablo Cinelli
07 de mayo de 2026 - 3:11
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"Emi" se desarrolla en el Conurbano bonaerense.
(Prensa -)
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