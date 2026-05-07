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50 Años del Golpe

Por los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

La verdad se abre paso: identifican más restos de personas desaparecidas en La Perla

Se espera que el juzgado federal de Córdoba haga el anuncio oficial en los próximos días. Abuelas de Plaza de Mayo celebró el hallazgo.

Por Luciana Bertoia
la perla equipo de antropologia forense (EAAF)

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