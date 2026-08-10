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Sociedad

Consecuencias del cambio climático

Un incendio sin control avanza en el suroeste de España

A firefighting helicopter battles a wildfire near Valverde del Camino in the Spanish southwestern province of Huelva, on August 10, 2026.
Huelva El incendio alcanzó este lunes un perímetro de 20.000 ha. AFP -. AFP

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