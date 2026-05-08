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El entonces presidente había sido asesinado por un grupo paramilitar en 2O21
Condenas en Miami por magnicidio de Moise en Haiti
Ya suman nueve los sentenciados. El sur de Florida había funcionado como centro de planificación y financiamiento del complot.
08 de mayo de 2026 - 22:56
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Festejos en Puerto Príncipe por las condenas.
(RICHARD PIERRIN/AFP)
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