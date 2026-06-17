Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Será este sábado a las 10

Taty Almeida tendrá su despedida en Plaza de Mayo

La familia de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora convocó a un adiós en el lugar de lucha.

Taty Almeida
Taty Almeida Taty Almeida (1930-2026). AFP -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El debut de la selección superó los 57 puntos de rating

Messi lo hizo: apareció el clima mundialista en la noche televisiva del martes

Por Emanuel Respighi
Estrena el jueves en el Gaumont

“Tristán y los días por venir”: el documental de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf

Por Alejandro Dramis
Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Deportistas locales viajan a Valencia, a los Juegos Olímpicos lgbti

Rumbo a los Gay Games

Por Matias Maximo

Exclusivo para

Tras el accidente aéreo

Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar sus restos: el comunicado de la familia

Un jefe de Gabinete acorralado

Adorni depende de Bullrich para evitar la moción de censura

Por Paula Marussich
Detuvieron a Anabela Olmedo

Una viuda negra, robo y homicidio: cómo sigue la investigación por la muerte del socio de Martín Menem

Por Raúl Kollmann
Se trata de dinero que recibió del narco Fred Machado

La fiscalía pidió la indagatoria a Espert por lavado de activos

Por Irina Hauser

El País

Poroteo opositor

Las negociaciones en el Senado que definen el futuro de Adorni

Suba de hasta 25% para altos rangos

El Gobierno intenta frenar el enojo en las Fuerzas Armadas con aumentos selectivos

El anuncio de Adorni con un supuesto beneficio al transporte que trajo nuevos problemas

Una fila vergonzosa y más problemas para las personas con discapacidad

Por Ayelén Berdiñas
La Cuenca del Río Luján

Críticas a una consultora que participa en el proyecto hídrico

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 17 de junio de 2026

Según datos publicados del INDEC

Se necesitaron más de 600 mil pesos para criar un hijo en el mes de mayo

Caída en mayo respecto de abril y del año pasado

Más señales de baja del consumo

Corrección de tendencias sin sobresaltos. Riesgo país, cerca de 430

Caen las acciones y leve suba del dólar

Sociedad

Tras el accidente aéreo

Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar sus restos: el comunicado de la familia

Aplican un protocolo ilegal

Demandan al municipio de San Isidro por obstaculizar el acceso al aborto legal

Las recomendaciones y cuidados a tener

Alerta por el robo de material radioactivo en Rosario

Nueva alternativa terapéutica

Científicos del Conicet lograron la cicatrización de una herida compleja con un parche de membrana amniótica humana

Deportes

Del jueves 18 al martes 23 de junio

Mundial 2026: el fixture de la 2ª fecha

Por el Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs. Congo, el partido minuto a minuto

Por el Grupo L del Mundial 2026

A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones

Grupo J de la Copa del Mundo

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la selección argentina en el Mundial 2026