Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Portugal vs. Congo, el partido minuto a minuto
2 horas
A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones
22 min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
32 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 17 de junio de 2026
2 horas
Portugal vs. Congo, el partido minuto a minuto
2 horas
A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones
22 min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
32 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 17 de junio de 2026
2 horas
Portugal vs. Congo, el partido minuto a minuto
2 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Será este sábado a las 10
Taty Almeida tendrá su despedida en Plaza de Mayo
La familia de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora convocó a un adiós en el lugar de lucha.
17 de junio de 2026 - 18:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Taty Almeida
Taty Almeida (1930-2026).
AFP -
Temas en esta nota:
Taty Almeida
Últimas Noticias
El debut de la selección superó los 57 puntos de rating
Messi lo hizo: apareció el clima mundialista en la noche televisiva del martes
Por
Emanuel Respighi
Estrena el jueves en el Gaumont
“Tristán y los días por venir”: el documental de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf
Por
Alejandro Dramis
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Deportistas locales viajan a Valencia, a los Juegos Olímpicos lgbti
Rumbo a los Gay Games
Por
Matias Maximo
Exclusivo para
Tras el accidente aéreo
Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar sus restos: el comunicado de la familia
Un jefe de Gabinete acorralado
Adorni depende de Bullrich para evitar la moción de censura
Por
Paula Marussich
Detuvieron a Anabela Olmedo
Una viuda negra, robo y homicidio: cómo sigue la investigación por la muerte del socio de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Se trata de dinero que recibió del narco Fred Machado
La fiscalía pidió la indagatoria a Espert por lavado de activos
Por
Irina Hauser
El País
Poroteo opositor
Las negociaciones en el Senado que definen el futuro de Adorni
Suba de hasta 25% para altos rangos
El Gobierno intenta frenar el enojo en las Fuerzas Armadas con aumentos selectivos
El anuncio de Adorni con un supuesto beneficio al transporte que trajo nuevos problemas
Una fila vergonzosa y más problemas para las personas con discapacidad
Por
Ayelén Berdiñas
La Cuenca del Río Luján
Críticas a una consultora que participa en el proyecto hídrico
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 17 de junio de 2026
Según datos publicados del INDEC
Se necesitaron más de 600 mil pesos para criar un hijo en el mes de mayo
Caída en mayo respecto de abril y del año pasado
Más señales de baja del consumo
Corrección de tendencias sin sobresaltos. Riesgo país, cerca de 430
Caen las acciones y leve suba del dólar
Sociedad
Tras el accidente aéreo
Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar sus restos: el comunicado de la familia
Aplican un protocolo ilegal
Demandan al municipio de San Isidro por obstaculizar el acceso al aborto legal
Las recomendaciones y cuidados a tener
Alerta por el robo de material radioactivo en Rosario
Nueva alternativa terapéutica
Científicos del Conicet lograron la cicatrización de una herida compleja con un parche de membrana amniótica humana
Deportes
Del jueves 18 al martes 23 de junio
Mundial 2026: el fixture de la 2ª fecha
Por el Grupo K del Mundial 2026
Portugal vs. Congo, el partido minuto a minuto
Por el Grupo L del Mundial 2026
A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones
Grupo J de la Copa del Mundo
Cuándo y contra quién vuelve a jugar la selección argentina en el Mundial 2026