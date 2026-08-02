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NOTA DE TAPA La irrupción de Tarantino con "Perros de la calle" según el libro "Sexo, mentiras y Hollywood"

A tiro limpio

Después de su libro “Moteros tranquilos, toros salvajes”, donde escribió sobre los cambios radicales del cine norteamericano en los años setenta, la mirada del periodista Peter Biskind se posa en el siguiente fenómeno, el del triunfo de los directores y los estudios independientes a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, con el Festival de Sundance y Miramax a la cabeza.

Peter Biskind
Por Peter Biskind
"Perros de la calle" Steve Buscemi y Harvey Keitel. Archivo

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