Messi se sinceró y nombró a las selecciones que llegan mejor que Argentina al Mundial 2026

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De todas maneras, el capitán de la Albiceleste aseguró que “hay que ilusionarse” y prometió que el equipo “siempre va a ir a competir y a dar el máximo”.
08 de mayo de 2026 - 15:05
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Lionel Messi, capitán de la Selección argentina
(Alejandro Leiva)
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Lionel Messi
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