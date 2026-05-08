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Debate abierto en el Concejo sobre símbolos patrios
Rosario reclama la Bandera de Macha
El Concejo, a través de un proyecto de Schmuck, solicita el traslado de una de las banderas más antiguas vinculadas a Belgrano.
08 de mayo de 2026 - 22:57
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