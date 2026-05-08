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Cultura

MUSICA A medio siglo del lanzamiento del debut de los Ramones

📰 Temas de dos minutos para sacudir al planeta

El primer disco y los shows en Inglaterra dispararon una revolución que no se condice con la escasa repercusión inicial. Pero el cuarteto sigue influyendo hasta el día de hoy.

Kevin E. G. Perry
Por Kevin E. G. Perry
Ramones
Ramones Ramones (Archivo -)

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