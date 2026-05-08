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Radio 750

Empresarios mala leche

Trabajadores de la empresa de lácteos Yatasto denunciaron fraude empresarial

La fábrica desafectó a más de 50 empleados. Los dueños alegan que se convertirá en una cooperativa.

yatasto (Archivo -)

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