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De haberlo sabido

Además lanzó duras críticas al modelo económico de Javier Milei

Agustín Rossi: “Sería inimaginable un gobierno peronista con Cristina presa”

El diputado nacional aseguró que la expresidentar es “inocente” y consideró que un futuro gobierno nacional y popular debería trabajar para recuperar su libertad.

Agustín Rossi La Corriente Partido justicialista santa fe-26/07/2025
Agustín Rossi La Corriente Partido justicialista santa fe-26/07/2025 Agustín Rossi La Corriente Partido justicialista santa fe-26/07/2025 (Andrés Macera)

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