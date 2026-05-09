La crisis política del Gobierno y el caso Adorni sacaron de la cueva a propios y ajenos
La operación de la vice, Rocca y un futuro sin Milei
Mientras el Gobierno niega la crisis, Victoria Villarruel se transformó en el topo opositor y convirtió su oficina en un consultorio de empresarios que van a llorar el desastre. En las charlas, admite que el programa económico no funciona y propone otras alternativas conservadoras. La UIA sincera el daño del modelo en la meca liberal y el dueño de Techint vuelve al ruedo del lobby político personal.