Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

La aeronave impactó contra un peatón que se encontraba en la pista

Tragedia en Denver: una persona murió succionada por el motor de un avión

Iba a despegar rumbo a Los Ángeles y embistió a un peatón. Al caer en la turbina hubo fuego y humo en la cabina. Hubo que evacuar a los pasajeros, de los cuales 12 resultaron heridos.

Denver
Denver Un avión de Frontier Airlines protagonizó la tragedia. (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La autopsia oficial sostiene que el pequeño sufrió 22 golpes morales en la cabeza

Caso Ángel López: el abogado del padre insiste con un análisis que agrava la situación de los imputados

La aeronave impactó contra un peatón que se encontraba en la pista

Tragedia en Denver: una persona murió succionada por el motor de un avión

El SAME asistió a tres víctimas, una de ellas derivada al Hospital Rivadavia

Grave accidente en Palermo: un auto cruzó mal la avenida y chocó a una moto

"Un país roto"

Delfina Rossi advirtió que el “super RIGI” implica “entregar soberanía” y beneficiar “a unos pocos”

Exclusivo para

Los miembros del servicio de aduanas serán distribuidos en alrededor de 40 estados

EE.UU. moviliza a 7 mil agentes del ICE para acelerar las deportaciones masivas

Teherán dijo que Washington ataca cada vez que las partes están cerca de un acuerdo

Estados Unidos disparó contra dos buques iraníes en medio de las tensiones en Ormuz

Más de 160 documentos

Estados Unidos desclasificó inéditos archivos sobre ovnis: “Son casos no resueltos”

Otra buena para Milei

La Justicia dejó sin efecto la cautelar de la CGT y rige la reforma laboral

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur

El País

El diputado fue operado ayer de un tumor benigno

Máximo Kirchner recibió el alta tras su operación

Se suman a los restos de doce personas identificadas en marzo

Conferencia de prensa por la identificación de diez personas en La Perla

Recorte de subsidios y condonación de deudas a distribuidoras

El Gobierno pretende modificar Zonas Frías y tensa la relación con los gobernadores

Por Eva Moreira
Las críticas del establishment financiero pone en duda una eelección de Milei

Adorni no se $Libra

Por Luis Bruschtein

Economía

Milei le echa la culpa a la oposición, pero el mercado le apunta al Gobierno

El riesgo sos vos

Por David Cufré
El dólar oficial cerró la semana con un leve alza

Mayor oferta y suba moderada

La inversión extranjera no llega y se fueron 876 millones de divisas

Récord de salida de dólares

Por Mara Pedrazzoli
Desde el tercer año, las empresas pueden dejar dólares fuera del país

Caputo defendió con énfasis el Súper Rigi

Por Juan Garriga

Sociedad

La autopsia oficial sostiene que el pequeño sufrió 22 golpes morales en la cabeza

Caso Ángel López: el abogado del padre insiste con un análisis que agrava la situación de los imputados

El SAME asistió a tres víctimas, una de ellas derivada al Hospital Rivadavia

Grave accidente en Palermo: un auto cruzó mal la avenida y chocó a una moto

La tormenta afectó a las principales ciudades balnearias: Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Pinamar y Miramar

La Costa atlántica bonaerense fue azotada por un potente temporal: un ciclón extratropical provocó olas de siete metros

Seis casos de hantavirus confirmados

El director de la OMS viaja a Tenerife en medio de críticas: “La solicitud a España no fue arbitraria”

Deportes

El número 2 de Argentina ya está en la tercera ronda

Masters 1000 de Roma: Triunfo de Cerúndolo y derrota de Báez

Torneo Apertura

Arrancan los octavos de final: Boca favorito, pero sin tanto margen contra Huracán

"Hay que saber que delante nuestro hay favoritos"

Messi se sinceró y nombró a las selecciones que llegan mejor que Argentina al Mundial 2026

A 34 días del inicio de la Copa

La FIFA levantó la sanción a Otamendi