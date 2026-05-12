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El Mundo

El brasileño integrante de la flotilla Global Sumud denunció “crímenes de guerra”

El activista propalestino Thiago Ávila llegó a Brasil tras ser deportado por Israel

Luego de aterrizar en San Pablo, Ávila denunció que fue “secuestrado” y “torturado” por el gobierno israelí y rechazó haber sido interrogado con “métodos sofisticados”.

Brazilian activist Thiago Avila (C), a member of the Global Sumud flotilla, is greeted upon arrival at Guarulhos International Airport in Sao Paulo, Brazil, on May 11, 2026. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Thiago Ávila fue recibido por un grupo de activistas en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos AFP. AFP

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