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El País

Cómo se prepara la cuarta movilización federal

Marcha universitaria: para que la ley valga más que un capricho

Prevén que será más masiva aún que la anterior. La convocatoria en todo el país y el acto en Plaza de Mayo.

Laura Vales
Por Laura Vales
Marcha Universitaria
Marcha Universitaria Leandro Teysseire

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