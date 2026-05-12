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Deportes

El multicampeón Dani Carvajal

Mundial 2026: el capitán del Real Madrid, afuera de la prelista de España

Al DT Luis de la Fuente no le importó la chapa copera y obvió a un nombre pesado.

Ni Dani Carvajal ni el brasileño Rodrygo (lesionado) jugarán la Copa.

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