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Caída de su imagen por cuarto mes consecutivo
Nueva encuesta: Milei queda penúltimo entre los presidentes latinoamericanos
El estudio lo ubica en el puesto 16 sobre 18 mandatarios. Solo tiene por detrás a Delcy Rodríguez (Venezuela) y José Balcázar (interino de Perú). En febrero, el mandatario argentino estaba octavo.
12 de mayo de 2026 - 20:36
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Javier Milei
TOMAS CUESTA. AFP
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