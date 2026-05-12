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Rosario|12

Santa Fe. El FAS ante el debate sobre la reforma electoral

Un piso alto que es “proscriptivo”

Legisladores del Frente Amplio por la Soberanía pidieron una audiencia con Pullaro por el proyecto ingresado en el Senado.

Claudia Balagué, Fabián "Palo" Oliver y Carlos del Frade, del FAS. Imagen Web

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