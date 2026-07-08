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La Provincia y los sindicatos llegaron a un acuerdo paritario
La negociación incluyó el fortalecimiento de las herramientas para combatir la violencia contra los maestros en la escuela y el pase a planta permanente de empleados nucleados en la Ley 10.430.
Por
Andres Miquel
08 de julio de 2026 - 22:22
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Los docentes aprobaron la propuesta de la Provincia con asambleas en los colegios bonaerenses
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