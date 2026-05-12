Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

Se presentará un libro para infancias sobre la historia del Museo de Ciencias Naturales

Un viaje literario en el tiempo

Investigadores del CONICET e ilustradores colaboraron en su realización. La presentación será el 18 de mayo.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
El libro contó con la colaboración de investigadores, ilustradores y museólogos. Gentileza -

Últimas Noticias

Malestar en el Gobierno

“Tiene una emocionalidad importante”: Patricia Bullrich describió el carácter de Javier Milei

A un grupo más difícil de lo esperado

Roce mundialista: ¿y si la Selección Argentina llega mejor de lo pensado?

Por Cristian Dellocchio
Se presentará un libro para infancias sobre la historia del Museo de Ciencias Naturales

Un viaje literario en el tiempo

Por Omar Alfonzo
“Nada es más barato que prevenir”

Fundación Huésped advierte que el recorte de Milei pone en riesgo la prevención del VIH

Exclusivo para

Balance de la edición 50°

La Feria del Libro fue una fiesta en un país que se derrumba

Por Silvina Friera
Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto

El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal

Por Javier Lewkowicz
En Avenida Rivadavia al 3300

Misterio en Once: hallan un auto con manchas de sangre y vainas servidas en la calle

Los obispos y las políticas del gobierno

“Nos preocupa ese estado de indefensión del pueblo”

Por Washington Uranga

El País

Malestar en el Gobierno

“Tiene una emocionalidad importante”: Patricia Bullrich describió el carácter de Javier Milei

El hecho que inspiró "¿Quién mató a Rosendo?"

Los asesinatos de La Real, a sesenta años de una de las grandes investigaciones de Rodolfo Walsh

Por Juan Pablo Csipka
Proyectos de la oposición

Otro dolor de cabeza para Adorni: el jueves Diputados buscará debatir su interpelación

Tras décadas de incertidumbre

El EAAF identificó a 17 desaparecidos de La Perla

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 12 de mayo de 2026

Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto

El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal

Por Javier Lewkowicz
Subas escalonadas en autotransporte y ferrocarriles

Aumenta 18% el pasaje en tren

Desaceleró por menor suba de alimentos

Inflación porteña, 2,5%

Sociedad

“Nada es más barato que prevenir”

Fundación Huésped advierte que el recorte de Milei pone en riesgo la prevención del VIH

Más de 35 millones de pesos

Escándalo en Bragado: denuncian que una preceptora se quedó con la plata de un viaje escolar

El centro de salud actúa como querellante

Investigan si dos bebés murieron por mala praxis en un hospital de El Calafate

Pasajeros y tripulantes evacuaron lunes en Tenerife y serán repatriados

Brote de hantavirus a bordo de un crucero: la OMS confirma 10 casos positivos

Deportes

A un grupo más difícil de lo esperado

Roce mundialista: ¿y si la Selección Argentina llega mejor de lo pensado?

Por Cristian Dellocchio
Los rumores de peleas con la Pulga

Javier Mascherano habló de su salida del Inter: ¿cómo quedó su vínculo con Messi?

Este miércoles, en el Monumental

Con el regreso de Armani, Coudet define el 11 para enfrentar a Gimnasia

El multicampeón Dani Carvajal

Mundial 2026: el capitán del Real Madrid, afuera de la prelista de España