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Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de mayo
En las efemérides del 13 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
13 de mayo de 2026 - 10:03
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Atentado contra el papa Juan Pablo II
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