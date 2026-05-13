“En mi jardín no cultivo el odio”: Uruguay lanza una sello postal en homenaje a Pepe Mujica

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13 de mayo de 2026 - 10:37
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La exvicepresidenta y viuda de Jose 'Pepe' Mujica, Lucía Topolansky, durante la presentación de la estampilla
Hernán Ogállar Vidal. EFE
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