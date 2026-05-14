Milei sobreactúa datos de una inflación alta para intentar cambiar la agenda de Adorni y la crisis
El festejo excesivo del gol del descuento
El IPC desaceleró por primera vez en casi un año, pero superó en sólo 4 meses la pauta de todo el 2026. Con la fórmula nueva que el Gobierno rechazó, la inflación hubiese sido de 2,8 por ciento y mayo también viene alto. El ajuste no logra quebrar el 2/3 de inflación y el impacto se nota en la calle: el ingreso disponible de la gente está 5,4 por ciento abajo del 2023.