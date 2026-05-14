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CINE ONLINE "Un poeta", del colombiano Simón Mesa Soto, puede verse en HBO Max
📰 Humor y desolación sin subrayados dramáticos
El film es el retrato de un hombre atrapado entre la grandilocuencia de sus aspiraciones artísticas y la precariedad material de su existencia cotidiana.
Por
Ezequiel Boetti
15 de mayo de 2026 - 0:31
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"Un poeta" ganó el Gran Premio del Jurado en Un Certain Regard de Cannes.
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