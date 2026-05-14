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El País
Los aliados no quieren tratar Ficha Limpia y la eliminación de las PASO en un mismo proyecto
Sin acuerdos a la vista comenzó el debate de la Reforma Electoral
El oficialismo pretende la eliminación de las PASO, el endurecimiento de los requisitos para los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única Papel (BUP) y la ya famosa Ficha Limpia.
Por
Eva Moreira
14 de mayo de 2026 - 1:45
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