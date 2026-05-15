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Rosario|12

El intendente avanza en el proyecto del parque acuático

Costa Norte más allá del tobogán con agua

Javkin presentó el plan integral de intervención en la costanera norte. Cuatro empresas se presentaron para realizar las tareas que demandarán 12.600 millones de pesos.

intervención integral de la Costa Norte, render Render

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