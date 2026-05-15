El ataque del gobierno a los barrios populares: megaoperativos, allanamiento y persecución

Con más de 1.500 efectivos movilizados en forma simultánea, la Ciudad despliega un megaoperativo que no tiene antecedentes en las villas porteñas

Hasta las 21 horas, hubo 20 detenidos con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro. FOTO NA:GCBA

Noticias Argentinas