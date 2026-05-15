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Rosario|12

El vuelo clandestino desde Bolivia con 321 kilos de cocaína al territorio santafesino

El Cessna blanco de los hermanos Borrás

Los capturaron en Funes acusados de liderar la banda del narcoavión de Villa Eloísa. Ambos tenían pedido de captura internacional. Participaron de otra entrega en Arequito el año pasado.

José Maggi
Por José Maggi
Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotr‡fico nacional, coordinó las últimas acciones. Gentileza -

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