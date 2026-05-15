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Cultura
CULTURA Jorge Alemán y su libro "Neoemperadores, el goce del poder"
“Hoy quieren separar capitalismo y democracia”
El escritor y psicoanalista describe la trama libidinal que sostiene a los nuevos poderes. Señala la “obligación” de construir una contrafigura que se oponga al neoemperador.
Por
Oscar Ranzani
17 de mayo de 2026 - 3:28
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Alemán presentará su libro el miércoles en Caras y Caretas, junto a Nora Veiras y Eduardo Aliverti.
Bernardino Avila
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