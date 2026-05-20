Kid Boogie: “Michael es un gran ejemplo de cómo rendir homenaje a la cultura”
Mientras la película sobre Michael Jackson vuelve a poner su figura en el centro de la escena global, uno de los bailarines convocados para el film, recupera la historia que muchas veces quedó fuera de cuadro: la del popping, la Costa Oeste y las comunidades negras y latinas que moldearon una de las estéticas más influyentes de la cultura popular. En una entrevista exclusiva para Negrx, entre memorias, maestros y resistencia cultural, Kid Boogie revela cómo el street dance también es herencia, identidad y supervivencia.