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Sociedad

Habló el juez que le puso un freno al Gobierno

Vaca Narvaja: “Esperamos que puedan cumplir con la ley de discapacidad”

La medida estará vigente en Córdoba por seis meses o hasta que exista una sentendia definitiva. Obliga a Incluir Salud y PAMI a regularizar el pago a prestadores.

Protesta, presupuesto discapacidad-29/05/2025
Protesta, presupuesto discapacidad-29/05/2025 Protesta, presupuesto discapacidad-29/05/2025 Jorge Larrosa

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